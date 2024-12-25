Кремль допускает судебное преследование в связи с переводом Украине $1 млрд

«Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования, и мы конечно же будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав, прав нашей собственности», – сказал он.