Кремль допускает судебное преследование в связи с переводом Украине $1 млрд
Москва допускает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом, а также перевода Украине $1 млрд за счет доходов от них. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования, и мы конечно же будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав, прав нашей собственности», – сказал он.
Переведенные Киеву средства украдены у России, а блокировка ее активов – незаконна, подчеркнул Песков.
В октябре члены большой семерки согласовали детали выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, но погашаться кредит будет из замороженных активов РФ. Средства направляются для поддержки восстановления Украины. США обязались взять на себя большую часть кредитования, остальные средства Украине выделит G7 и ЕС. 24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый транш в $1 млрд.
Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом, говорил в октябре министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.