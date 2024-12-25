Песков: у саммита СНГ в Ленинградской области нет фиксированной повестки дня
Саммит лидеров стран СНГ, который состоится в Ленинградской области, является неформальным и фиксированной повестки дня у него нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимися сотрудничества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений», – сказал он.
25 декабря на горнолыжном курорте «Игора» пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Планируется, что президент РФ Владимир Путин подведет итоги председательства России в СНГ в 2024 г., после чего лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке. На встрече не предполагается подписаний каких-либо документов.
Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в соцсети Facebook