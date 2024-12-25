Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в соцсети Facebook ( принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ по причине положительного теста на COVID-19. Песков также подтвердил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден покинуть Санкт-Петербург, где он собирался участвовать в неформальном саммите СНГ.