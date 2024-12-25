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Песков: у саммита СНГ в Ленинградской области нет фиксированной повестки дня

Ведомости

Саммит лидеров стран СНГ, который состоится в Ленинградской области, является неформальным и фиксированной повестки дня у него нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимися сотрудничества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений», – сказал он.

25 декабря на горнолыжном курорте «Игора» пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Планируется, что президент РФ Владимир Путин подведет итоги председательства России в СНГ в 2024 г., после чего лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке. На встрече не предполагается подписаний каких-либо документов.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ по причине положительного теста на COVID-19. Песков также подтвердил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден покинуть Санкт-Петербург, где он собирался участвовать в неформальном саммите СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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