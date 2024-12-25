Йеменские хуситы обстреляли район Яффо в столице Израиля с помощью БПЛА
Йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в столице Израиля Тель-Авиве с помощью беспилотников, сообщил официальный спикер движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
«Подразделение беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Йемена провело две военные операции, первая из которых была направлена на жизненно важную и уязвимую цель израильского врага в оккупированном районе Яффа с использованием беспилотника, и операция успешно достигла своей цели», – сказано в сообщении Сариа.
Другой беспилотник поразил промышленную зону Израиля в городе Ашкелон.
«Эти операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа и не будет снята блокада», – сказал официальный представитель хуситов.
21 декабря в результате ракетного удара по Тель-Авиву из Йемена легкие ранения получили 16 человек.
19 декабря хуситы также обстреляли Яффо с помощью беспилотников.