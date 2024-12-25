Йеменские хуситы обстреляли район Яффо в столице Израиля с помощью БПЛА

«Подразделение беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Йемена провело две военные операции, первая из которых была направлена на жизненно важную и уязвимую цель израильского врага в оккупированном районе Яффа с использованием беспилотника, и операция успешно достигла своей цели», – сказано в сообщении Сариа.