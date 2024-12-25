СБ ООН проведет заседание из-за ударов йеменских хуситов по Израилю

19 декабря хуситы также обстреляли Яффо с помощью беспилотников. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане, в пригороде столицы Израиля. Израиль и США в ответ нанесли авиаудары по йеменской территории.