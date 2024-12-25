СБ ООН проведет заседание из-за ударов йеменских хуситов по Израилю
30 декабря состоится заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором будут обсуждаться удары йеменских хуситов по территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Израиля при ООН.
Заседание, как уточняется, пройдет по запросу самого еврейского государства.
Ранее 25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в столице Израиля Тель-Авиве с помощью беспилотников. Другой беспилотник поразил промышленную зону в городе Ашкелон.
19 декабря хуситы также обстреляли Яффо с помощью беспилотников. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане, в пригороде столицы Израиля. Израиль и США в ответ нанесли авиаудары по йеменской территории.