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СБ ООН проведет заседание из-за ударов йеменских хуситов по Израилю

Ведомости

30 декабря состоится заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором будут обсуждаться удары йеменских хуситов по территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Израиля при ООН.

Заседание, как уточняется, пройдет по запросу самого еврейского государства.

Ранее 25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в столице Израиля Тель-Авиве с помощью беспилотников. Другой беспилотник поразил промышленную зону в городе Ашкелон.

19 декабря хуситы также обстреляли Яффо с помощью беспилотников. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане, в пригороде столицы Израиля. Израиль и США в ответ нанесли авиаудары по йеменской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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