Лавров посоветовал Киту Келлогу разобраться в теме минских договоренностей
Будущему спецпосланнику избранного президента США по Украине Киту Келлогу нужно поглубже разобраться в теме минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя сообщение о том, что Келлог считает минский процесс «попыткой, которая провалилась» и которую не стоит повторять.
«На самом деле, конечно, господину Келлогу еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже, но минские договоренности – это была не попытка, это были подписанные документы, документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран», – подчеркнул Лавров.
Глава МИДа напомнил, что в рамках минских договоренностей были прописаны усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Однако ничего из того, что было записано в декларации, равно как и в самом минском документе касательно обязанностей властей Украины, не было выполнено.
«Документ, который был согласован, подписан на высшем уровне и был одобрен единогласно в Совете Безопасности ООН», – подчеркнул Лавров.
28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.