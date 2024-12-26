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Лавров посоветовал Киту Келлогу разобраться в теме минских договоренностей

Ведомости

Будущему спецпосланнику избранного президента США по Украине Киту Келлогу нужно поглубже разобраться в теме минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя сообщение о том, что Келлог считает минский процесс «попыткой, которая провалилась» и которую не стоит повторять.

«На самом деле, конечно, господину Келлогу еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже, но минские договоренности – это была не попытка, это были подписанные документы, документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран», – подчеркнул Лавров.

Глава МИДа напомнил, что в рамках минских договоренностей были прописаны усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Однако ничего из того, что было записано в декларации, равно как и в самом минском документе касательно обязанностей властей Украины, не было выполнено.

«Документ, который был согласован, подписан на высшем уровне и был одобрен единогласно в Совете Безопасности ООН», – подчеркнул Лавров.

28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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