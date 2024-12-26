Лавров посоветовал Киту Келлогу разобраться в теме минских договоренностей

«На самом деле, конечно, господину Келлогу еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже, но минские договоренности – это была не попытка, это были подписанные документы, документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран», – подчеркнул Лавров.