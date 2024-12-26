Чиновников освободят от наказания за недоработки в случае нехватки бюджета

26 декабря Владимир Путин также подписал закон о продлении кредитных каникул участникам спецоперации на Украине. Не позднее 31 декабря 2025 г. заемщики имеют право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение им своих обязательств на льготный период.