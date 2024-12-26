Чиновников освободят от наказания за недоработки в случае нехватки бюджета
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает региональных и местных чиновников от административной ответственности за невыполнение задач в случаях, когда причиной считается нехватка выделенных федеральных средств, следует из подписанного закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».
Основные изменения затронули ст. 24.5 об административных правонарушениях. При неисполнении или ненадлежащем исполнении полномочий региональными или местными органами власти при условии, если будет установлено, что главной причиной является нехватка средств, выделенных на выполнение задач, административное дело прекращается.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
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