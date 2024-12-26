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Чиновников освободят от наказания за недоработки в случае нехватки бюджета

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает региональных и местных чиновников от административной ответственности за невыполнение задач в случаях, когда причиной считается нехватка выделенных федеральных средств, следует из подписанного закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Основные изменения затронули ст. 24.5 об административных правонарушениях. При неисполнении или ненадлежащем исполнении полномочий региональными или местными органами власти при условии, если будет установлено, что главной причиной является нехватка средств, выделенных на выполнение задач, административное дело прекращается.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

26 декабря Владимир Путин также подписал закон о продлении кредитных каникул участникам спецоперации на Украине. Не позднее 31 декабря 2025 г. заемщики имеют право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение им своих обязательств на льготный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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