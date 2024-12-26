Иран получил статус государства – наблюдателя при ЕАЭС

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. ЕАЭС был создан в целях кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников. Странами – наблюдателями при ЕАЭС также являются Куба и Узбекистан.