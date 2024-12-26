О чем говорили Путин и его коллеги на Высшем евразийском экономическом совете

О чем говорили Путин и его коллеги на Высшем евразийском экономическом советеПашинян и Лукашенко поспорили из-за того, что делегация Армении в следующем году примет участие в заседании по ВКС
В Ленинградской области 26 декабря прошло заседание Высшего евразийского экономического совета. Встреча прошла сначала в узком, а затем в расширенном составе. В узком составе приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян (он был по ВКС, поскольку сообщил, что заболел коронавирусом накануне заседания), президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. В расширенном составе к заседанию присоединились представители стран –наблюдателей при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): Узбекистана, Ирана и Кубы (последний прислал видеообращение).
Заседание в узком составе прошло почти полностью в закрытом режиме. В открытом для СМИ режиме было только приветственное слово Владимира Путина, затем слово взял премьер-министр Армении Никол Пашинян – страна сейчас председательствует в ЕАЭС. Путин напомнил, что договору об учреждении ЕАЭС в 2024 г. исполнилось десять лет. «Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное, интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост как экономик государств «пятерки», так и Евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан наших стран», – заявил Путин. По его словам, Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы в объединении. После этого заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Продлилось оно более двух часов, хотя по плану заседание в узком составе планировалось на час.
Помощник президента России Юрий Ушаков, когда анонсировал журналистам заседание Высшего совета, говорил, что на расширенном формате выступят все члены ЕАЭС, а также представители стран-наблюдателей. Однако в итоге все переигралось, и там выступили лишь представители стран-наблюдателей, после чего произошла краткая перепалка между Лукашенко и Пашиняном.
Путин сказал, что на узком составе главы стран ЕАЭС договорились не выступать. По некоторым вопросам добились консенсуса, а по части работа продолжится, отметил президента России. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении сказал, что усиливающиеся глобальные вызовы в экономике требуют расширения путей партнерства между странами. Узбекистан как государство-наблюдатель ЕАЭС увеличил сотрудничество с объединением, отметил он, и страна намерена участвовать в программах по торговле, электронной коммерции и другим направлениям. Он предложил проработать вопрос подписания соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС. Также Узбекистан заинтересован в программах промышленной кооперации и локализации производства, которые запущены в рамках ЕАЭС, а также в кооперации в сельском хозяйстве. Узбекистан намерен усилить взаимодействие в области цифровых технологияй и искусственного интеллекта, добавил Мирзиеев. Также он пообещал, что Узбекистан намерен внедрить возможность гражданам стран – членов ЕАЭС въезжать в Узбекистан по внутренним документам.
Президент Кубы Мигель-Диас Канель Бермудес обратился с видеообращением, в котором он сказал, что страна готова продолжать сотрудничать с ЕАЭС. Как государство-наблюдатель Куба готова активнее работать в рамках союза, сказал он. «В контексте нынешней сложной международной ситуации, которую переживает наша страна вследствие убытков из-за природных явлений, а также в связи с трудностями в области энергетики и поставками топлива, вызванными беспрецедентным ужесточением экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США, Куба по-прежнему выступает за сотрудничество, солидарность и интеграцию между государствами», – заявил он.
Также на заседании выступил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак. Он поблагодарил за то, что Иран также становится страной-наблюдателем в ЕАЭС, как Узбекистан и Куба. Атабак в своем выступлении раскритиковал Израиль и США. В последние годы география американских санкций расширилась на Евразийский регион, поэтому так важна синергия независимых стран, сказал он. Атабак сказал, что, несмотря на десятилетия санкций в отношении Ирана, страна продолжает сотрудничество с разными структурами, в частности, с ЕАЭС. Он напомнил, что в этом году была одобрена ратификация о зоне свободной торговли Ирана со странами ЕАЭС. Также Иран готов свой транзитный потенциал для соединения с рынками в Персидском заливе, Южной и Юго-Восточной Азии сделать доступным для стран ЕАЭС.
Перед подписанием документов кратко высказался Лукашенко – Белоруссия председательствует в ЕАЭС в 2025 г. Он сразу сказал, что не будет выступать с докладом об основных направлениях работы на 2025 г., как это обычно происходит, а направит письменный доклад об этом. По словам Лукашенко, в закрытом режиме обсуждался вопрос повышения зарплаты сотрудникам Евразийской экономической комиссии, который необходимо решить. Он предложил в следующем году провести два заседания Высшего евразийского экономического совета – 29 мая в Минске и в конце года в России.
«И я бы попросил наблюдателей, если им интересен наш союз, присутствовать на заседаниях лично, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Никол Воваевич [Пашинян], к вам это не относится. Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового, молодого – внешне, по крайней мере, – члена нашего союза», – сказал Лукашенко.
«Спасибо, Александр Григорьевич. Просто хочу уточнить, что мы не возражаем против проведения Высшего экономического совета в Минске. Но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме ВКС», – отметил Пашинян.
«А что за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», – сказал Лукашенко.
«Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением. И это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Просто вы затронули вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий», – парировал Пашинян.
«Мы рассмотрим ваше заявление», – сказал президент Белоруссии.
«А что тут рассматривать? Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению», – ответил Пашинян.
«Мы рассмотрим… Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали», – неожиданно заявил Лукашенко
«Нет проблем. Я понимаю, может, у вас еще проблемы с телевизорами появились. Я с пониманием отношусь к этому», – отреагировал Пашинян.
После этой словесной перепалки главы стран ЕАЭС все-таки приступили к подписанию документов. Всего в повестке Высшего совета было 23 вопроса. По итогам было подписано 17 документов. Среди них Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны, протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, о бюджете союза на 2025 г., о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС и т. д.
Накануне в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав государств СНГ, в которой приняли участие кроме Владимира Путина Лукашенко, Токаев, Жапаров, Мирзиёев, Рахмон, Бердымухамедов. Пашинян в заседании не участвовал, а президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся в Баку после того, как произошла авиакатастрофа в Актау с самолетом «Азербайджанских авиалиний». А 24 декабря Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Рахмоном. Также Путин провел и встречу с Лукашенко, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.