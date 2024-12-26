О чем говорили Путин и его коллеги на Высшем евразийском экономическом совете

Заседание в узком составе прошло почти полностью в закрытом режиме. В открытом для СМИ режиме было только приветственное слово Владимира Путина, затем слово взял премьер-министр Армении Никол Пашинян – страна сейчас председательствует в ЕАЭС. Путин напомнил, что договору об учреждении ЕАЭС в 2024 г. исполнилось десять лет. «Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное, интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост как экономик государств «пятерки», так и Евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан наших стран», – заявил Путин. По его словам, Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы в объединении. После этого заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Продлилось оно более двух часов, хотя по плану заседание в узком составе планировалось на час.