«Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели полуторачасовой телефонный разговор
После саммита СНГ 25 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личный полуторачасовой телефонный разговор, сообщает близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».
«В среду лидеры общались девять часов и 30 минут. Но по убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один», – говорится в сообщении.
Детали разговора не разглашаются.
25 декабря в Ленинградской области прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог присутствовать на встрече по причине крушения самолета азербайджанской авиакомпании. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не посетил встречу из-за положительного теста на ковид.