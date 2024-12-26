Авиакатастрофа и ковид не дали Алиеву и Пашиняну прибыть на саммит СНГ

Авиакатастрофа и ковид не дали Алиеву и Пашиняну прибыть на саммит СНГНа неформальной встрече очно подводят итоги года семь постсоветских лидеров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в последний момент заявили о том, что не примут участия в ежегодной неформальной встрече глав государств СНГ, которая стартовала 25 декабря в Ленинградской области. Саммит начался в курортном комплексе «Игора» возле Санкт-Петербурга и продлится до 26 декабря, включив в повестку и мероприятия ЕАЭС.
Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау. Согласно сообщению его пресс-службы, на момент трагедии азербайджанский президент находился на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург. Там он дал необходимые поручения соответствующим госорганам для расследования причин аварии и принятия неотложных мер, а также созвонился с президентом России Владимиром Путиным.
Лайнер бразильского производства Embraer E-190 азербайджанской авиакомпании AZAL разбился утром 25 декабря. Изначально он должен был лететь из Баку в Грозный, но был вынужден сменить маршрут сначала на Махачкалу, а затем на Актау. Всего на борту находилось 60 человек, включая пятерых членов экипажа. Из числа пассажиров 16 – граждане России. По данным Генпрокуратуры Азербайджана и минздрава Мангистауской области Казахстана, выжило 32 человека. Среди них 10 россиян из 16, находившихся на борту по данным минтранса Казахстана. Все трое кыргызстанцев, летевших этим рейсом, выжили. На борту также находилось 37 азербайджанцев и шестеро казахстанцев. Число погибших граждан Азербайджана и Казахстана не уточнялось. Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, на территории которого произошла катастрофа, поручил создать госкомиссию по расследованию инцидента и отправить в Актау медиков из Астаны и оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Токаев выразил соболезнования Алиеву и близким погибших в связи с крушением самолета. Аналогично поступил перед началом заседания лидеров стран СНГ саммита Путин.
В свою очередь, Пашинян на своей странице в соцсети Х принес соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, но не Алиеву лично. Кроме того, от очного участия в предновогодней встрече лидеров СНГ премьер Армении отказался из-за положительного теста на ковид. Утром 25 декабря параллельно первым сообщениям о катастрофе в Актау он написал, что с 23 декабря изолировался и работает дома. При этом уже 25 декабря тест оказался отрицательным. «Посоветовавшись с коллегами, я решил не участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ. До конца дня приму решение, участвовать или не участвовать в Высшем форуме ЕАЭС и заседании Экономического совета СНГ», – добавил Пашинян. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС 26 декабря посредством видеоконференции.
Таким образом, кроме Путина из лидеров стран СНГ в неформальном саммите очно примут участие также президент Казахстана Токаев (на момент сдачи материала), Белоруссии Александр Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Киргизии Садыр Жапаров. Кроме того, во встрече принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (Туркмения – государство – основатель объединения и ассоциированный член СНГ с учетом ее нейтрального статуса).
При этом Пашинян не первый раз отказывается участвовать в международных мероприятиях, где присутствует Россия. До этого в начале декабря он на правительственном часе в парламенте в очередной раз объявил о невозможности участия Армении в ОДКБ, куда помимо России и Армении входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. По его словам, в этом вопросе Ереван «прошел точку невозврата». «По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето», – добавил Пашинян.
О заморозке своего участия в ОДКБ Ереван объявил еще в феврале. По словам Пашиняна, организация в отношении Армении не выполнила свои обязательства во время пограничных столкновений между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в 2021–2022 гг. А в мае армянский премьер допустил вероятность выхода страны из ОДКБ.
Отказ Пашиняна от участия на саммите в российской Северной столице под предлогом ковида нужен, чтобы Армению не воспринимали как страну, которая входит в клуб дружественных к России государств, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Это, по мнению эксперта, вписывается в общую логику армянской внешнеполитической стратегии по формальному и неформальному дистанцированию страны от России, чтобы открыть возможность для продвижения Армении на западном направлении.
Безусловно, так отражается дрейф нынешнего руководства Армении от интеграционных форматов с участием России в сторону Запада, соглашается специалист по Кавказу и Центральной Азии Андрей Арешев. Хотя Ереван, замечает эксперт, официально не запускает процедуру выхода из ОДКБ и ЕАЭС. От членства в последнем страна получает экономические выгоды, и Пашинян пользуется пока лояльным отношением российской стороны и выдумывает способы неучастия в подобных мероприятиях. «При этом официально армянская сторона публично отмечает удовлетворенность текущим состоянием российско-армянских экономических связей. Но без обеспечения политического прикрытия в формате консультаций на уровне глав государств и правительств экономические связи также могут подвергнуться эрозии», – объяснил эксперт.
Россия пока не закрывает экономические клапаны с Арменией, продолжает Арешев: «Но эти связи могут в любой момент прекратиться в случае внешнего давления на Ереван и угрозы введения вторичных санкций».
Неформальные встречи лидеров стран СНГ с 2017 г. проходят в конце года, как правило, без официальной повестки, в рамках этих встреч главы государств проводят двусторонние и трехсторонние встречи. Как сообщил Песков, в текущем мероприятии лидеры планируют провести обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и региональной повестки. На саммите принимают участие почти все главы постсоветских государств, кроме Украины, Грузии, а с 2020 г. – Молдавии.
В своем выступлении на заседании встречи лидеров стран СНГ Путин отметил рост товарооборота России с государствами – участниками СНГ на 10,6% за первые 10 месяцев 2024 г., который достиг $93 млрд. Он также обратил внимание, что по итогам текущего года совокупный рост ВВП стран Содружества вырастет на 4,7%, объем грузоперевозок – на 7,4%, а оборот розничной торговли – на 7,7%. Кроме того, российский президент подчеркнул, что доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками СНГ превысила 85%.
Накануне саммита в Санкт-Петербурге Путин провел переговоры с Рахмоном, которому в новом году перейдет председательство в СНГ после России. В ходе встречи российский лидер отметил динамичное развитие торгово-экономических связей двух стран. Помимо этого главы государств обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, миграции, а также затронули ситуацию вокруг Афганистана.
Россия занимает 1-е место среди торговых партнеров Таджикистан. По итогам 10 месяцев 2024 г. двусторонний товарооборот вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,79 млрд, из которых порядка 90–95% – экспорт из России, сообщил российский торговый представитель Евгений Кореньков. Кроме того, за аналогичный период российские инвесторы вложили порядка $1,9 млрд инвестиций в таджикскую экономику.
По мнению Притчина, основная функция этих неформальных встреч – поддержание общения между лидерами постсоветских государств на высшем уровне, где они делятся своими соображениями относительно динамики двусторонних связей и региональной безопасности. Главы государств, таким образом, подводят итоги года, заметил эксперт.