Авиакатастрофа и ковид не дали Алиеву и Пашиняну прибыть на саммит СНГ

При этом Пашинян не первый раз отказывается участвовать в международных мероприятиях, где присутствует Россия. До этого в начале декабря он на правительственном часе в парламенте в очередной раз объявил о невозможности участия Армении в ОДКБ, куда помимо России и Армении входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. По его словам, в этом вопросе Ереван «прошел точку невозврата». «По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето», – добавил Пашинян.