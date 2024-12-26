Путин провел телефонный разговор с Гладковым

26 декабря Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пяти украинских беспилотников. Три дрона сбиты над Волгоградской областью, один ликвидирован над Воронежской областью и еще один – над Белгородской областью. Позднее оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над территорией Белгородской области с 10.00 до 12.00 мск.