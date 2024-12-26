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Путин провел телефонный разговор с Гладковым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом глава государства рассказал журналистам по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета.

«Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы», – уточнил Путин.

26 декабря Гладков заявил об атаке вооруженных силы Украины (ВСУ) на два автомобиля в районе села Черемошное Белгородской области. В результате удара пострадал боец самообороны. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю. Машина была полностью уничтожена, водитель успел покинуть ее и не пострадал.

26 декабря Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пяти украинских беспилотников. Три дрона сбиты над Волгоградской областью, один ликвидирован над Воронежской областью и еще один – над Белгородской областью. Позднее оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над территорией Белгородской области с 10.00 до 12.00 мск.

После начала Россией спецоперации украинские военные регулярно пытаются атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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