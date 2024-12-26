Путин провел телефонный разговор с Гладковым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом глава государства рассказал журналистам по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета.
«Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы», – уточнил Путин.
26 декабря Гладков заявил об атаке вооруженных силы Украины (ВСУ) на два автомобиля в районе села Черемошное Белгородской области. В результате удара пострадал боец самообороны. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю. Машина была полностью уничтожена, водитель успел покинуть ее и не пострадал.
26 декабря Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пяти украинских беспилотников. Три дрона сбиты над Волгоградской областью, один ликвидирован над Воронежской областью и еще один – над Белгородской областью. Позднее оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над территорией Белгородской области с 10.00 до 12.00 мск.
После начала Россией спецоперации украинские военные регулярно пытаются атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.