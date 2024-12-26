Путин: Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил площадку своей страны для мирных переговоров РФ с Украиной.
«Он [Роберт Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров [с Украиной], они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения переговоров», – сказал Путин на пресс-подходе по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Трансляция выступления президента велась в Telegram-канале Кремля.
22 декабря Фицо прибыл в Москву и провел встречу с Путиным. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией.
Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер называет транзит российского газа в его страну, который оказался под угрозой из-за отказа Украины от продления транзитного соглашения с «Газпромом».
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О начале военной операции объявил президент РФ Владимир Путин, назвав ее целями денацификацию, демилитаризацию и защиту населения Донбасса.