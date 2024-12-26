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Путин: Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров с Украиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил площадку своей страны для мирных переговоров РФ с Украиной.

«Он [Роберт Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров [с Украиной], они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения переговоров», – сказал Путин на пресс-подходе по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Трансляция выступления президента велась в Telegram-канале Кремля.

22 декабря Фицо прибыл в Москву и провел встречу с Путиным. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. 

Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер называет транзит российского газа в его страну, который оказался под угрозой из-за отказа Украины от продления транзитного соглашения с «Газпромом».

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О начале военной операции объявил президент РФ Владимир Путин, назвав ее целями денацификацию, демилитаризацию и защиту населения Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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