Путин: Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров с Украиной

«Он [Роберт Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров [с Украиной], они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения переговоров», – сказал Путин на пресс-подходе по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Трансляция выступления президента велась в Telegram-канале Кремля.