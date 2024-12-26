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ТАСС: йеменские порты в районе Красного моря разрушены после удара Израиля

Ведомости

Йеменские порты, находящиеся в районе Красного моря, разрушены в результате ударов военно-воздушных сил Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в движении хуситов «Ансар Аллах». Речь идет о портах Рас-Иса и Ходейда.

Источник ТАСС сообщает, что на объектах начались масштабные пожары, возникшие после ударов по нефтяным резервуарам. Из-за этого пострадала портовая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Израиля ударили по военным объектам йеменских хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена.

25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в Тель-Авиве с помощью беспилотников. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне.

Из-за этого и других ударов хуситов 30 декабря состоится заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором будут обсуждаться удары йеменских хуситов по территории Израиля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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