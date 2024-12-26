ТАСС: йеменские порты в районе Красного моря разрушены после удара Израиля
Йеменские порты, находящиеся в районе Красного моря, разрушены в результате ударов военно-воздушных сил Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в движении хуситов «Ансар Аллах». Речь идет о портах Рас-Иса и Ходейда.
Источник ТАСС сообщает, что на объектах начались масштабные пожары, возникшие после ударов по нефтяным резервуарам. Из-за этого пострадала портовая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что истребители ВВС Израиля ударили по военным объектам йеменских хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена.
25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в Тель-Авиве с помощью беспилотников. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне.
Из-за этого и других ударов хуситов 30 декабря состоится заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором будут обсуждаться удары йеменских хуситов по территории Израиля.