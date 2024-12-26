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Панама не намерена идти на уступки Трампу в вопросе работы Панамского канала

Ведомости

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки избранному президенту США Дональду Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Его слова передает агентство EFE.

«Нет, ответ – нет. Цены устанавливаются не по прихоти президентов или администрации канала. Это открытый, публичный процесс», – сказал Мулино.

Президент Панамы напомнил о том, что несколько лет назад в ходе одного из таких открытых слушаний по обсуждению платы за проход по Панамскому каналу «замедлился рост цен, что изменило конфигурацию платы за проезд, и все остались довольны».

Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.

Кроме того, он также отрицает присутствие китайских солдат на территории возле Панамского канала. Мулино отметил, что эти утверждения «могут быть геополитическими опасениями».

23 декабря президент Панамы сделал подобное заявление. Он напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 г. согласовали роспуск бывшей зоны канала, признание панамского суверенитета и полную передачу канала Панаме, что завершилось 31 декабря 1999 г.

22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность.

25 декабря New York Post писал со ссылкой на свои источники, что Трамп не шутит, заявляя о присоединении Гренландии и вероятном возвращении Панамского канала. «Президент на 100% серьезен», – сказал один из собеседников издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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