Панама не намерена идти на уступки Трампу в вопросе работы Панамского канала
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки избранному президенту США Дональду Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Его слова передает агентство EFE.
«Нет, ответ – нет. Цены устанавливаются не по прихоти президентов или администрации канала. Это открытый, публичный процесс», – сказал Мулино.
Президент Панамы напомнил о том, что несколько лет назад в ходе одного из таких открытых слушаний по обсуждению платы за проход по Панамскому каналу «замедлился рост цен, что изменило конфигурацию платы за проезд, и все остались довольны».
Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.
Кроме того, он также отрицает присутствие китайских солдат на территории возле Панамского канала. Мулино отметил, что эти утверждения «могут быть геополитическими опасениями».
23 декабря президент Панамы сделал подобное заявление. Он напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 г. согласовали роспуск бывшей зоны канала, признание панамского суверенитета и полную передачу канала Панаме, что завершилось 31 декабря 1999 г.
22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность.
25 декабря New York Post писал со ссылкой на свои источники, что Трамп не шутит, заявляя о присоединении Гренландии и вероятном возвращении Панамского канала. «Президент на 100% серьезен», – сказал один из собеседников издания.