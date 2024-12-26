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ЕС намерен ввести санкции против России из-за инцидента в Балтийском море

Ведомости

Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против «теневого флота» России из-за инцидента в Балтийском море с энергетическим кабелем, пролегающим по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, подозреваемое судно является частью «теневого флота» РФ, «который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России».

«Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).

Кроме того, ЕС планирует усилить защиту подводных кабелей, включая использование новых технологий обнаружения нарушений, а также возможности подводного ремонта.

Сообщается, что Брюссель работает с Финляндией над расследованием произошедшего.

Как пишет ТАСС, 25 декабря в Финском заливе произошел сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

3 декабря произошел обрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией.

В середине ноября LRT сообщило о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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