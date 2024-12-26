ЕС намерен ввести санкции против России из-за инцидента в Балтийском море
Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против «теневого флота» России из-за инцидента в Балтийском море с энергетическим кабелем, пролегающим по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
По ее словам, подозреваемое судно является частью «теневого флота» РФ, «который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России».
«Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).
Кроме того, ЕС планирует усилить защиту подводных кабелей, включая использование новых технологий обнаружения нарушений, а также возможности подводного ремонта.
Сообщается, что Брюссель работает с Финляндией над расследованием произошедшего.
Как пишет ТАСС, 25 декабря в Финском заливе произошел сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. В настоящее время причины произошедшего выясняются.
3 декабря произошел обрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией.
В середине ноября LRT сообщило о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток».