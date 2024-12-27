В Кремле не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне
В Кремле не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его слишком узкопрофильным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я ничего не могу точно сказать. Это совсем такой узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента», – сказал представитель Кремля.
26 декабря финская общественная телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывают с Россией. Полиция выясняет, имеет ли отношение этот корабль к отключению подачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией.
Власти Финляндии 25 декабря получили от сетевой компании Fingrid информацию о возможном повреждении электрического кабеля Estlink 2, проходящего между странами.
В момент повреждения кабеля в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно сервису мониторинга морского движения Marinetraffic, это судно заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2.
Согласно британскому изданию Lloyd's List, специализирующемуся на морском транспорте, Eagle S перевозит нефть. Танкер является единственным судном компании Caravella из Объединенных Арабских Эмиратов.