Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посланника
Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса российскому послу на Маврикии Ираде Зейналовой. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
15 октября Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Послом России в стране с 18 сентября 2017 г. был Константин Климовский. Путин освободил его от должности спустя почти семь лет. 13 сентября 2024 г. президент России назначил послом на Маврикии Зейналову. После назначения она заявила, что оставит журналистскую работу.
Зейналова родилась 20 февраля 1972 г. Работала на телевидении с 1997 г. Вела итоговую воскресную программу «Время» на «Первом канале» с 2012 г. и до середины 2016 г. В ноябре 2016 г. перешла на НТВ, где вела передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». В марте 2022 г. журналистка сообщила о поступлении в Дипломатическую академию МИД РФ.