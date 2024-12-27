Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посланника

Зейналова родилась 20 февраля 1972 г. Работала на телевидении с 1997 г. Вела итоговую воскресную программу «Время» на «Первом канале» с 2012 г. и до середины 2016 г. В ноябре 2016 г. перешла на НТВ, где вела передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». В марте 2022 г. журналистка сообщила о поступлении в Дипломатическую академию МИД РФ.