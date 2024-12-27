NYT: Киеву нужно осмотрительнее выбирать цели для ATACMS

Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что в настоящее время ракеты оказались эффективными лишь в ограниченной степени, но не изменили ход конфликта, пишет NYT. Отмечается, что, согласно заявлениям ряда аналитиков, Украина сократила использование ракет, так как изначально нацеливалась на российские объекты, по которым давно хотела нанести удар. Теперь, когда у Киева осталось мало ракет, ее действия более осмотрительны.