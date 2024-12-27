NYT: Киеву нужно осмотрительнее выбирать цели для ATACMS
Представители США и НАТО полагают, что Украина могла бы более разумно использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS и избирательнее подходить к выбору целей, пишет The New York Times (NYT).
Издание отметило, что весной администрация президента США Джо Байдена поставила Украине до 500 ракет ATACMS, но Киев не мог применять их для ударов вглубь России. Украинская армия использовала их для обстрела целей на востоке и в Крыму. В середине ноября Украине «с большой помпой» было позволено запускать западные дальнобойные ракеты вглубь территории России, но после первых залпов Киев сократил их использование.
«У Киева заканчиваются ракеты. Возможно, у него также заканчивается время: избранный президент Дональд Трамп публично заявил, что размещение ракет большой дальности американского производства на территории России было большой ошибкой», – говорится в материале.
Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что в настоящее время ракеты оказались эффективными лишь в ограниченной степени, но не изменили ход конфликта, пишет NYT. Отмечается, что, согласно заявлениям ряда аналитиков, Украина сократила использование ракет, так как изначально нацеливалась на российские объекты, по которым давно хотела нанести удар. Теперь, когда у Киева осталось мало ракет, ее действия более осмотрительны.
По словам военного аналитика из государственного Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, Киев решил подождать и «найти более ценные возможности».
21 ноября Путин заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины «Орешник». Ракета нанесла поражение объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.