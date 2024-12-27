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NYT: Киеву нужно осмотрительнее выбирать цели для ATACMS

Ведомости

Представители США и НАТО полагают, что Украина могла бы более разумно использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS и избирательнее подходить к выбору целей, пишет The New York Times (NYT).

Издание отметило, что весной администрация президента США Джо Байдена поставила Украине до 500 ракет ATACMS, но Киев не мог применять их для ударов вглубь России. Украинская армия использовала их для обстрела целей на востоке и в Крыму. В середине ноября Украине «с большой помпой» было позволено запускать западные дальнобойные ракеты вглубь территории России, но после первых залпов Киев сократил их использование.

«У Киева заканчиваются ракеты. Возможно, у него также заканчивается время: избранный президент Дональд Трамп публично заявил, что размещение ракет большой дальности американского производства на территории России было большой ошибкой», – говорится в материале.

Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что в настоящее время ракеты оказались эффективными лишь в ограниченной степени, но не изменили ход конфликта, пишет NYT. Отмечается, что, согласно заявлениям ряда аналитиков, Украина сократила использование ракет, так как изначально нацеливалась на российские объекты, по которым давно хотела нанести удар. Теперь, когда у Киева осталось мало ракет, ее действия более осмотрительны.

По словам военного аналитика из государственного Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, Киев решил подождать и «найти более ценные возможности».

21 ноября Путин заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины «Орешник». Ракета нанесла поражение объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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