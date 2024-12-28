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Лукашенко помиловал 20 осужденных по экстремистским делам

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Среди помилованных – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети.

«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения», – говорится в заявлении.

9 декабря на сайте президента Белоруссии также сообщалось, что Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. В их числе 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, у 15 есть хронические заболевания. В конце ноября Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремизм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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