Лукашенко помиловал 20 осужденных по экстремистским делам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщается на сайте главы республики.
Среди помилованных – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети.
«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения», – говорится в заявлении.
9 декабря на сайте президента Белоруссии также сообщалось, что Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. В их числе 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, у 15 есть хронические заболевания. В конце ноября Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремизм.