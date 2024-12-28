Лукашенко помиловал 20 осужденных по экстремистским делам

9 декабря на сайте президента Белоруссии также сообщалось, что Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. В их числе 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, у 15 есть хронические заболевания. В конце ноября Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремизм.