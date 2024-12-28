Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии
Украина обратилась к энергокомиссару ЕС и другим энергетическим ведомствам Евросоюза в связи с возможным прекращением поставок электроэнергии из Словакии. Это может произойти в ответ на прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем Telegram-канале.
Если Словакия в итоге примет решение не поставлять электроэнергию в Украину, то это будет считаться «грубым нарушением европейских регуляций», пишет Галущенко.
«По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к энергетическому сообществу», – сообщил он.
При этом он добавил, что у Киева есть вариант замены импорта из Словакии электроэнергией «других соседей», которые уже готовы увеличить мощности.
20 декабря премьер-министр Роберт Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит газа. В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.
В офисе Зеленского призвали руководство Евросоюза лишить Венгрию и Словакию права голоса в объединении, так как страны блокируют инициативы других европейских стран.