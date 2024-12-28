Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии

Украина обратилась к энергокомиссару ЕС и другим энергетическим ведомствам Евросоюза в связи с возможным прекращением поставок электроэнергии из Словакии. Это может произойти в ответ на прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем Telegram-канале.