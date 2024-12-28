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Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии

Ведомости

Украина обратилась к энергокомиссару ЕС и другим энергетическим ведомствам Евросоюза в связи с возможным прекращением поставок электроэнергии из Словакии. Это может произойти в ответ на прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем Telegram-канале.

Если Словакия в итоге примет решение не поставлять электроэнергию в Украину, то это будет считаться «грубым нарушением европейских регуляций», пишет Галущенко.

«По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к энергетическому сообществу», – сообщил он.

При этом он добавил, что у Киева есть вариант замены импорта из Словакии электроэнергией «других соседей», которые уже готовы увеличить мощности.

20 декабря премьер-министр Роберт Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит газа. В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа. 

В офисе Зеленского призвали руководство Евросоюза лишить Венгрию и Словакию права голоса в объединении, так как страны блокируют инициативы других европейских стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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