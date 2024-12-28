Иран и Китай заявили о нерушимом стратегическом партнерстве

В июне МИД Ирана выразил протест послу КНР в Тегеране. Это произошло после того, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выпустили совместное заявление о принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Исламской Республикой и ОАЭ.