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Иран и Китай заявили о нерушимом стратегическом партнерстве

Ведомости

Главы МИД Ирана и КНР заявили о нерушимом стратегическом партнерстве, передает агентство Mehr.

28 декабря в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и главы МИД КНР Ван И. «Стратегическое партнерство Ирана и Китая незыблемо, поскольку оно подкреплено культурными и цивилизационными связями и основано на общих ценностях и интересах», – заявил Арагчи.

Иранский министр отметил расширение конфликта и терроризма в регионе Ближнего Востоке. На фоне этого Иран и Китай «полны решимости как никогда ранее поддерживать верховенство закона и сохранять стабильность», добавил он.

В июне МИД Ирана выразил протест послу КНР в Тегеране. Это произошло после того, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выпустили совместное заявление о принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Исламской Республикой и ОАЭ. 

До этого, в декабре 2022 г., посла Китая в Иране Чан Хуа также вызывали в МИД страны, где ему было выражено «сильное недовольство» совместным заявлением Китая и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Несмотря на это, КНР и Иран продолжают сотрудничество. Mehr отмечает, что Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана. Страны также связывают американские санкции, введенные против них. Также в марте Россия, Иран и Китай провели совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2024».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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