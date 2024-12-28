Иран и Китай заявили о нерушимом стратегическом партнерстве
28 декабря в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и главы МИД КНР Ван И. «Стратегическое партнерство Ирана и Китая незыблемо, поскольку оно подкреплено культурными и цивилизационными связями и основано на общих ценностях и интересах», – заявил Арагчи.
Иранский министр отметил расширение конфликта и терроризма в регионе Ближнего Востоке. На фоне этого Иран и Китай «полны решимости как никогда ранее поддерживать верховенство закона и сохранять стабильность», добавил он.
В июне МИД Ирана выразил протест послу КНР в Тегеране. Это произошло после того, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выпустили совместное заявление о принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Исламской Республикой и ОАЭ.
До этого, в декабре 2022 г., посла Китая в Иране Чан Хуа также вызывали в МИД страны, где ему было выражено «сильное недовольство» совместным заявлением Китая и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Несмотря на это, КНР и Иран продолжают сотрудничество. Mehr отмечает, что Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана. Страны также связывают американские санкции, введенные против них. Также в марте Россия, Иран и Китай провели совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2024».