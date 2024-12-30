Гунба: Абхазия намерена укреплять отношения с Россией

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.