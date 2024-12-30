Гунба: Абхазия намерена укреплять отношения с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заявил о намерении Абхазии укреплять отношения с Россией. Его слова приводятся в новогоднем поздравлении главе РФ Владимиру Путину, текст опубликован в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии.
«Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес», – говорится в поздравлении.
Гунба отметил, что Абхазия дорожит отношениями с РФ, которые базируются на принципах союзничества и стратегического партнерства. Республика также высоко ценит поддержку, которую оказывает Москва в преодолении энергетического кризиса и в решении других вопросов социально-экономического развития.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.