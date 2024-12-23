Минэнерготранс сообщил о начале гуманитарных поставок электроэнергии в Абхазию

Минэнерготранс сообщил о начале гуманитарных поставок электроэнергии в АбхазиюВ республике начал действовать прежний график подачи электроэнергии с четырехчасовыми ограничениями
Гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию начались с 07:00 мск. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
В пресс-службе «Черноморэнерго» уточнили агентству, что начал действовать прежний график подачи электроэнергии с четырехчасовыми ограничениями. Гендиректор компании Тимур Джинджолия пояснил, что социальный переток должен был начаться в январе, но российская сторона запустила поставки раньше, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением в Абхазии. Джинджолия отметил, что электроэнергии хватит до марта. По его словам, график четырехчасовых отключений позволяет ежедневно экономить порядка 1 млн кВт/ч при потреблении 9 млн кВт/ч в сутки.
22 декабря Нанба заявил, что Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию в размере 327 млн кВт\ч.
21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Он отметил, что ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям. В том числе, бюджет испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи республике, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба посчитал недопустимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день пообещал, что Россия рассмотрит запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией.