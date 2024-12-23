Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минэнерготранс сообщил о начале гуманитарных поставок электроэнергии в Абхазию

В республике начал действовать прежний график подачи электроэнергии с четырехчасовыми ограничениями
Ведомости

Гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию начались с 07:00 мск. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

В пресс-службе «Черноморэнерго» уточнили агентству, что начал действовать прежний график подачи электроэнергии с четырехчасовыми ограничениями. Гендиректор компании Тимур Джинджолия пояснил, что социальный переток должен был начаться в январе, но российская сторона запустила поставки раньше, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением в Абхазии. Джинджолия отметил, что электроэнергии хватит до марта. По его словам, график четырехчасовых отключений позволяет ежедневно экономить порядка 1 млн кВт/ч при потреблении 9 млн кВт/ч в сутки.

22 декабря Нанба заявил, что Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию в размере 327 млн кВт\ч.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Он отметил, что ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям. В том числе, бюджет испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи республике, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба посчитал недопустимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день пообещал, что Россия рассмотрит запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных