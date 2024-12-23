Минэнерготранс сообщил о начале гуманитарных поставок электроэнергии в Абхазию

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Он отметил, что ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям. В том числе, бюджет испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи республике, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба посчитал недопустимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день пообещал, что Россия рассмотрит запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.