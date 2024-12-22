Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию с 23 декабря

«Отключение света по 9-11 часов в сутки – приговор системе здравоохранения и образования», – сказал он. Глава государства также призвал в обращении не выяснять, «кто больше виноват» в сложившейся ситуации, а предпринимать конкретные шаги для возвращения людям света и отопления в их дома. В Кремле в тот же день пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.