Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию с 23 декабря
Россия на следующей неделе начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил «РИА Новости» министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.
«С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 млн киловатт часов, заявку на которые мы направляли в Министерство энергетики РФ в октябре», – сказал Нанба.
В республике изменится график подачи электричества, сообщили в «Черноморэнерго». По информации, с 7:00 23 декабря отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью.
21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии. Ноябрьский политический кризис, указал он, привел к тяжелым последствиям. В частности, бюджет страны испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи Абхазии, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба назвал недопустимым.
«Отключение света по 9-11 часов в сутки – приговор системе здравоохранения и образования», – сказал он. Глава государства также призвал в обращении не выяснять, «кто больше виноват» в сложившейся ситуации, а предпринимать конкретные шаги для возвращения людям света и отопления в их дома. В Кремле в тот же день пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.