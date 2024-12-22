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Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию с 23 декабря

Ведомости

Россия на следующей неделе начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил «РИА Новости» министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

«С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 млн киловатт часов, заявку на которые мы направляли в Министерство энергетики РФ в октябре», – сказал Нанба.

В республике изменится график подачи электричества, сообщили в «Черноморэнерго». По информации, с 7:00 23 декабря отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии. Ноябрьский политический кризис, указал он, привел к тяжелым последствиям. В частности, бюджет страны испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи Абхазии, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба назвал недопустимым.

«Отключение света по 9-11 часов в сутки – приговор системе здравоохранения и образования», – сказал он. Глава государства также призвал в обращении не выяснять, «кто больше виноват» в сложившейся ситуации, а предпринимать конкретные шаги для возвращения людям света и отопления в их дома. В Кремле в тот же день пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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