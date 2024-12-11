Абхазия полностью осталась без электроснабжения

Абхазия полностью осталась без электроснабженияЕдинственная питающая республику станция ИнгурГЭС была остановлена
На всей территории Абхазии отсутствует электроснабжение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».
В компании пояснили, что единственная питающая Абхазию станция ИнгурГЭС была остановлена.
«Апсныпресс» также со ссылкой на «Черноморэнерго» пишет, что на ИнгурГЭС остановилась после срабатывания автоматической системы из-за критический низкого уровня воды. Составляется новый график подачи электроэнергии.
С 9 декабря в республике начал действовать новый график отключений электроэнергии. Свет в государстве дают дважды в период с 7:00 до 21:00 каждого дня – по 2 часа 20 минут. Ночью электроэнергию не отключают. В результате свет будет отсутствовать 9 часов 20 минут каждый день.
6 декабря «Ведомости» писали, что и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, заявил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».