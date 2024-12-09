Школы и детсады Абхазии временно закроют из-за энергодефицита
В Абхазии с 10 декабря на неделю закроют школы и детские сады из-за дефицита электроэнергии, передает издание «Апсныпресс» со ссылкой на и. о. премьер-министра Валерия Бганбу.
Об энергодефиците и принимаемых мерах Бганба сообщил на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности. Отмечается, что больницы продолжат работу в штатном режиме.
«Мы предлагаем взять дополнительные каникулы, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и детям были созданы все условия для дистанционных занятий», – подчеркнул политик.
С 9 декабря в республике начал действовать новый график отключений электроэнергии. Свет в государстве дают дважды в период с 7:00 до 21:00 каждого дня – по 2 часа 20 минут. Ночью электроэнергию не отключают. В результате свет будет отсутствовать 9 часов 20 минут каждый день.
6 декабря «Ведомости» писали, что и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, заявил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».