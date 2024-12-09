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Школы и детсады Абхазии временно закроют из-за энергодефицита

Ведомости

В Абхазии с 10 декабря на неделю закроют школы и детские сады из-за дефицита электроэнергии, передает издание «Апсныпресс» со ссылкой на и. о. премьер-министра Валерия Бганбу.

Об энергодефиците и принимаемых мерах Бганба сообщил на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности. Отмечается, что больницы продолжат работу в штатном режиме.

«Мы предлагаем взять дополнительные каникулы, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и детям были созданы все условия для дистанционных занятий», – подчеркнул политик.

С 9 декабря в республике начал действовать новый график отключений электроэнергии. Свет в государстве дают дважды в период с 7:00 до 21:00 каждого дня – по 2 часа 20 минут. Ночью электроэнергию не отключают. В результате свет будет отсутствовать 9 часов 20 минут каждый день.

6 декабря «Ведомости» писали, что и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, заявил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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