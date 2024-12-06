Минфин Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты бюджетникам

«Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом», – сказал Делба (цитата по «РИА Новости»).