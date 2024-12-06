Минфин Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты бюджетникам
Заработная плата работникам бюджетной сферы в Абхазии не выплачивается, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой.
«Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом», – сказал Делба (цитата по «РИА Новости»).
Исполняющий обязанности главы минфина уточнил, что все средства госбюджета идут на оплату перетока электричества из России.
Гунба, в свою очередь, заявил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям», передает его слова абхазское агентство «Апсныпресс». Это коснулось оборонного ведомства, МВД, службы госбезопасности и других министерств.
«Если говорить проще, фактически сегодня, кроме пенсионного обеспечения, все остальные средства софинансирования приостановлены», – сказал Гунба, подводя итоги совещания. Он подчеркнул, что без финансовой поддержки, которая шла из России, в Абхазии будет сложно удержать ситуацию. Поэтому граждане республики должны знать и понимать, что это вынужденная мера, добавил Гунба.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.
3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в стране.