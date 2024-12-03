Парламент Абхазии отклонил инвестиционное соглашение с Россией

Против ратификации проголосовал 21 депутат, трое парламентариев воздержались. Депутат парламента Кан Кварчия заявил, что все, что сделано, было сделано не против России или Абхазии. По его словам, это было вынужденной мерой. Оппозиция надеялась, что исполнительная власть поймет ее и отзовет соглашение, но этого не произошло.