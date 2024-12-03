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Парламент Абхазии отклонил инвестиционное соглашение с Россией

Ведомости

Депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в стране. Об этом сообщает абхазский Telegram-канал Respublica.

Против ратификации проголосовал 21 депутат, трое парламентариев воздержались. Депутат парламента Кан Кварчия заявил, что все, что сделано, было сделано не против России или Абхазии. По его словам, это было вынужденной мерой. Оппозиция надеялась, что исполнительная власть поймет ее и отзовет соглашение, но этого не произошло.

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.

Вопрос о ратификации должен был быть рассмотрен 15 ноября, но парламент Абхазии отложил его. Участники протестов потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с Россией.

19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Бадра Гунба. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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