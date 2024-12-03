Парламент Абхазии отклонил инвестиционное соглашение с Россией
Депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в стране. Об этом сообщает абхазский Telegram-канал Respublica.
Против ратификации проголосовал 21 депутат, трое парламентариев воздержались. Депутат парламента Кан Кварчия заявил, что все, что сделано, было сделано не против России или Абхазии. По его словам, это было вынужденной мерой. Оппозиция надеялась, что исполнительная власть поймет ее и отзовет соглашение, но этого не произошло.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.
Вопрос о ратификации должен был быть рассмотрен 15 ноября, но парламент Абхазии отложил его. Участники протестов потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с Россией.
19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Бадра Гунба. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.