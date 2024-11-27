В оппозиции Абхазии допустили заключение инвестсоглашения при его доработке

В оппозиции Абхазии допустили заключение инвестсоглашения при его доработкеОдним из условий может стать увеличение обязательного объема вложений в туристические проекты
Абхазия может заключить с Россией новое, переработанное инвестиционное соглашение при новом президенте, которого изберут на досрочных выборах в феврале 2025 г. Компромиссом может стать повышение планки инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который не будет облагаться почти никакими налогами, кроме сниженного вдвое НДС. Об этом «Ведомостям» заявил депутат народного собрания (парламента) частично признанной республики, один из лидеров оппозиции во время ноябрьского политического кризиса – Кан Кварчиа. Кварчиа был одним из ключевых противников утверждения имеющегося варианта соглашения как не отвечающего интересам абхазов, продвигавшегося экс-президентом Асланом Бжанией и стоившего ему поста президента.
«В том виде, в котором оно есть [межправительственное соглашение об инвестициях с Москвой], невозможно. Но если Российская Федерация подойдет с пониманием, если <...> государственный подход будет со стороны Российской Федерации и с нашей стороны, я думаю, что у нас проблем нет [в том, чтобы заключить инвестиционное соглашение]», – сказал Кварчиа. Он подчеркнул, что для абхазов был бы болезненным заход крупных российских инвесторов в ключевую сферу для частично признанной республики и ее малого и среднего бизнеса – туризм и логистику. По словам депутата, если бы, как это было предусмотрено отозванным инвестиционным соглашением, в туристическую отрасль зашли крупные российские инвесторы с возможностью восемь лет не платить никаких налогов, то «мы уже будем банкротами».
Он также посетовал, что в текущей редакции инвестсоглашения, которое пытались принять в парламенте 15 ноября, «все риски и расходы несла в основном абхазская сторона». Депутат уточнил, что пониженная вдвое ставка НДС для преференциальных инвесторов значила бы то, что стройматериалы, которые бы применялись при восстановлении старых или строительстве новых объектов, практически не облагались бы сборами, в то время как абхазская сторона была обязана провести или восстановить ведущие к таким объектам коммуникации.
По его словам, одним из способов переработать соглашение может быть повышение порога инвестиций для попадания в список высокопривилегированных инвесторов по сравнению с тем порогом, что изначально был в отозванных в результате политического кризиса соглашениях. «Мы должны сбалансированно подходить ко всем вопросам. Если даже мы даем возможность зайти в этот рынок курортный, тогда должен быть порог. Тогда не 2 млрд [руб.], а, может быть, 5 млрд, 6 млрд, если не нравится, тогда ему какие преференции», – предложил Кварчиа.
При этом оппозиционный депутат подчеркнул, что в Абхазии в отличие от «бюджетообразующих» туротрасли и логистики готовы «снять пороги и эти преференции предоставить тем, например, кто будет сельским хозяйством заниматься, где есть реальная проблема».
«Скажем, газификация еще – проблем нет, это нам не нужно. IT-технологии, зеленая энергетика, вновь возводимые объекты генерации – проблем нет. Зачем нам лезть в ту сферу, где у нас в принципе нормально, это туристическая сфера, транспортная логистика», – сказал Кварчиа.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ситуацией, такие заявления представителей оппозиции с высокой долей вероятности имеют целью лишь расположить к себе российские власти, после того как ранее Бжания был смещен в результате политического кризиса. «Ведомости» направили запрос в администрацию президента Абхазии о перспективах отложенного варианта инвестиционного соглашения с Россией и возможных изменений для его принятия в новой президентской каденции.
Россия впервые обнародовала проект инвестиционного соглашения с Абхазией в 2023 г. В конце октября 2024 г. министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали этот документ в Москве. Глава российского Минэкономразвития отмечал, что соглашение поможет «развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха», а также «обеспечивающей инфраструктуры». Документ предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция считает, что Сухуму соглашение экономических выгод не принесет.
Инвестсоглашение между Россией и Абхазией предполагало следующие преференции для российских инвесторов: освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования; от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль; ставку налога на добавленную стоимость – 5% (в 2 раза меньше стандартной); квоту на иностранных работников, которую инвесторы распределяют самостоятельно; преимущественное право на предоставление энергетических мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям; право использовать предоставленную абхазскими властями землю в качестве залога под банковский кредит. Минимальный порог для таких инвестиционных проектов – 2 млрд руб.
В результате протестов и захвата оппозицией здания парламента Абхазии, планировавшего ратифицировать подписанное соглашение 15 ноября, документ был изъят из повестки заседания депутатов. Затем администрация тогдашнего президента республики Аслана Бжании пообещала отозвать законопроект. 19 ноября сам Бжания по соглашению с оппозицией в обмен на уход ее активистов из зданий правительственного комплекса ушел в отставку. Пока решения по соглашению нет – оппозиция требует окончательно отозвать его в изначальном виде.
25 ноября оппозиционные политические партии, движения и активисты направили на имя спикера парламента Абхазии Лалы Ашубы обращение с призывом вынести на ближайшем заседании вопрос об окончательном отклонении действующего варианта закона об инвестсоглашении с Россией.