В оппозиции Абхазии допустили заключение инвестсоглашения при его доработке

«В том виде, в котором оно есть [межправительственное соглашение об инвестициях с Москвой], невозможно. Но если Российская Федерация подойдет с пониманием, если <...> государственный подход будет со стороны Российской Федерации и с нашей стороны, я думаю, что у нас проблем нет [в том, чтобы заключить инвестиционное соглашение]», – сказал Кварчиа. Он подчеркнул, что для абхазов был бы болезненным заход крупных российских инвесторов в ключевую сферу для частично признанной республики и ее малого и среднего бизнеса – туризм и логистику. По словам депутата, если бы, как это было предусмотрено отозванным инвестиционным соглашением, в туристическую отрасль зашли крупные российские инвесторы с возможностью восемь лет не платить никаких налогов, то «мы уже будем банкротами».