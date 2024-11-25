«Главное, чтобы наша земля у нас была». Абхазия на фоне политического кризиса

В Гагре советский вокзал в стиле сталинского ампира не функционирует уже больше 30 лет. На «вечном» советском асфальте с ракушечником, который требуется менять разве что раз в полвека, скучают таксисты. В «Ласточке» лишь полтора десятка пассажиров. Мне предлагают доехать за 5000 руб., но потом представленный «сухумцем» парень лет 25 соглашается за 3000 р. Его зовут Роланд – как героя старофранцузского эпоса. На Кавказе любят звучные имена, даже если они чужие. Роланд на праворульной «Тойоте» (их здесь неожиданно много) комментирует антураж Гагры.