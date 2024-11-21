Адгур Ардзинба: «У нас раньше власть никогда не отгораживалась заборами»

Большая часть того, что делал Бжания, его авторитарный стиль свидетельствовали о том, что он оторвался от действительности. Более того, об этом говорит и то, что значительную часть времени он проводил не в республике, а за ее пределами, в так называемых рабочих командировках, во время которых развлекался, об этом есть много фото- и видеоматериалов, в дорогих ресторанах, гольф-клубах, на каких-то закрытых вечеринках и т. д. Конечно, все это крайне негативно воспринималось в абхазском обществе, так как не может глава государства, лидер нации вести себя подобным образом.