Оппозиция Абхазии допустила сокращение власти президента в пользу парламента

«При этом напомню, что господин Бжания в одном из последних своих интервью довольно уничижительно высказался по поводу совета старейшин и необходимости учета мнения совета в своей деятельности. Это лишний раз говорит о том, что он утратил связь и с действительностью, и с базовыми традициями, в числе которых – уважительное отношение к старшим. Но не только старейшины – против выступили и интеллигенция, и молодежь», – сказал Ардзинба.