Оппозиция Абхазии допустила сокращение власти президента в пользу парламента

Оппозиция Абхазии допустила сокращение власти президента в пользу парламентаАрдзинба счел это изменение назревшим на фоне смещения президента
По итогам ноябрьского политического кризиса, приведшего к отставке президента Аслана Бжании, в частично признанной Абхазии назрела реформа государственной власти с пересмотром полномочий президента в пользу парламента и отход от «суперпрезидентской» модели. Она сформировалась в условиях войны с Грузией в 1990-е гг., но теперь уже неактуальна и не отвечает устоям абхазского общества. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.
«В этом (уменьшении влияния исполнительной власти в пользу законодательной. – “Ведомости”) есть логика, и подобные идеи уже довольно давно обсуждаются в обществе. Мне они тоже близки. Так что вполне возможно, в будущем стоит дать больше полномочий Народному собранию (парламенту Абхазии. – “Ведомости”)», – сказал Ардзинба. По его словам, наделение законодателей большими полномочиями и сокращение их у исполнительной власти «больше отвечает традициям абхазского общества, народовластию».
«У нас демократия не на бумаге, а на деле. И учитывая, что у нас произошло уже несколько политических кризисов, нужно реформировать эту модель в пользу отхода от авторитаризма», – сказал Ардзинба.
Он напомнил, что «суперпрезидентская» форма правления сформировалась в Абхазии в условиях войны с Грузией в 1992-1993 гг., «когда необходимо было, чтобы на фоне войны, блокады и военной угрозы со стороны Грузии была сильная исполнительная власть».
«Но, на мой взгляд, после признания нашей независимости Россией в 2008 г. и обеспечения безопасности от военной угрозы в первую очередь уже стоило произвести ревизию полномочий исполнительной и законодательной власти», – считает политик.
Стиль правления ушедшего в отставку экс-президента Бжании он назвал «авторитарным» и отметил, что «он не пользовался поддержкой». По словам Ардзинбы, об этом свидетельствует то, что во время кризиса против него выступили «не только непосредственно оппозиция, но и другие широкие слои нашего общества, в том числе такой авторитетный институт, как совет старейшин Абхазии».
«При этом напомню, что господин Бжания в одном из последних своих интервью довольно уничижительно высказался по поводу совета старейшин и необходимости учета мнения совета в своей деятельности. Это лишний раз говорит о том, что он утратил связь и с действительностью, и с базовыми традициями, в числе которых – уважительное отношение к старшим. Но не только старейшины – против выступили и интеллигенция, и молодежь», – сказал Ардзинба.
Бжания подал в отставку в ночь на 19 ноября по итогам обострившегося в прошлую пятницу политического кризиса в Абхазии. Это стало результатом переговоров между властями республики и оппозицией, которые начались днем ранее. В числе подписантов соглашения был и оппозиционный политик Ардзинба, бывший министр экономики. После отставки Бжании, согласно договоренностям с оппозицией, исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Точную дату проведения выборов президента Абхазии назначит парламент республики. Это может случиться уже на следующей неделе после консультаций с ЦИК республики. Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти до 19 февраля, а также – либо 15, либо 16 февраля 2025 г. Эту информацию 20 ноября подтвердил «Ведомостям» депутат Народного собрания Абхазии, член комитета по государственно-правовой политике Инар Гицба. Дату голосования должны назначить в 15-дневный срок с момента отставки президента.
Акции протеста в столице Абхазии начались неделю назад, поводом для них стала подготовка к ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предполагает исключительные льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызвыло недовольство части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов из-за конкуренции с бизнесом из России. При этом с сентября Москва приостановила финансовую помощь и льготные поставки электроэнергии в осенне-зимний период до тех пор, пока не будет заключен ряд ранее обсуждавшихся двусторонних соглашений, включая инвестиционное.
В день, на который было намечено рассмотрение вопроса о ратификации соглашения в парламенте Абхазии, 15 ноября, сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий и захватили его, потребовав отставки Бжании. Президент покинул Сухум, но остался в республике. 16 ноября Бжания выразил готовность уйти в отставку, но при условии ухода оппозиции из правительственного комплекса, а также анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 г. По итогам соглашения, после отставки президента протестующие покинули здания парламента и администрации президента в Сухуме.