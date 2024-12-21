Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество

Ведомости

Когда России поступит просьба о гуманитарной поставке электроэнергии Абхазии, ответ обязательно поступит. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», – уточнил Песков.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии. По его словам, ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям. В частности, бюджет страны испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи Абхазии, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба назвал недопустимым.

Абхазия еще в октябре обратилась к Минэнерго России с просьбой бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 г., заявил 18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба. Какого-либо ответа пока не пришло.

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных