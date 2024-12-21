В Кремле пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией.