В Кремле пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество
Когда России поступит просьба о гуманитарной поставке электроэнергии Абхазии, ответ обязательно поступит. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», – уточнил Песков.
21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии. По его словам, ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям. В частности, бюджет страны испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены программы российской помощи Абхазии, появилась проблема задержки зарплат и соцвыплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния Гунба назвал недопустимым.
Абхазия еще в октябре обратилась к Минэнерго России с просьбой бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 г., заявил 18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба. Какого-либо ответа пока не пришло.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией.