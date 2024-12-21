Лидер Абхазии попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Глава государства призвал в обращении не выяснять, «кто больше виноват» в сложившейся ситуации, а предпринимать конкретные шаги для возвращения людям света и отопления в их дома. Он выразил надежду, что просьба к Москве о поставке электроэнергии будет поддержана «как можно скорее».