Лидер Абхазии попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщает сайт президента республики. Коллапс энергетической системы, указал Гунба, нарушает нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения и экономики в целом.
«Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», – говорится в обращении лидера страны.
Ноябрьский политический кризис, как отметил Гунба, привел к тяжелым последствиям: бюджет государства испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, появилась проблема задержки зарплат и социальных выплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо, подчеркнул и. о. президента.
По его словам, коллапс энергосистемы сделал жизнь людей «трудновыносимой», нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения и экономики в целом.
«Отключение света по 9-11 часов в сутки – приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой», – считает Гунба.
Глава государства призвал в обращении не выяснять, «кто больше виноват» в сложившейся ситуации, а предпринимать конкретные шаги для возвращения людям света и отопления в их дома. Он выразил надежду, что просьба к Москве о поставке электроэнергии будет поддержана «как можно скорее».
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 г., рассказал 18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба. По его словам, республика еще в октябре направила заявки в Минэнерго России о бесплатном перетоке электроэнергии на 2025 г. в размере 327 млн кВтч. Какого-либо подтверждения пока не пришло, уточнил Нанба.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент страны Аслан Бжания подал в отставку. На фоне протестов в республике возникли проблемы с электроэнергией, единственная питающая республику станция ИнгурГЭС была остановлена.