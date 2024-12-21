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Лидер Абхазии попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщает сайт президента республики. Коллапс энергетической системы, указал Гунба, нарушает нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения и экономики в целом.

«Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», – говорится в обращении лидера страны.

Ноябрьский политический кризис, как отметил Гунба, привел к тяжелым последствиям: бюджет государства испытывает «непомерную нагрузку», приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, появилась проблема задержки зарплат и социальных выплат. Доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо, подчеркнул и. о. президента.

По его словам, коллапс энергосистемы сделал жизнь людей «трудновыносимой», нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения и экономики в целом.

«Отключение света по 9-11 часов в сутки – приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой», – считает Гунба.

Глава государства призвал в обращении не выяснять, «кто больше виноват» в сложившейся ситуации, а предпринимать конкретные шаги для возвращения людям света и отопления в их дома. Он выразил надежду, что просьба к Москве о поставке электроэнергии будет поддержана «как можно скорее».

Абхазия попросила Россию бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 г., рассказал 18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба. По его словам, республика еще в октябре направила заявки в Минэнерго России о бесплатном перетоке электроэнергии на 2025 г. в размере 327 млн кВтч. Какого-либо подтверждения пока не пришло, уточнил Нанба.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент страны Аслан Бжания подал в отставку. На фоне протестов в республике возникли проблемы с электроэнергией, единственная питающая республику станция ИнгурГЭС была остановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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