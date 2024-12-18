Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году

На фоне протестов в Абхазии возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов страны Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой сообщил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства республики идут на оплату перетока электричества из России.