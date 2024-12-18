Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 г. Об этом рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба.
По его словам, Абхазия еще в октябре направила заявки в Минэнерго России о бесплатном перетоке электроэнергии на 2025 г. в размере 327 млн кВт\ч. Какого-либо подтверждения пока не пришло, уточнил Нанба.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.
Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент Абхазии отложил его. Протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября президент страны Аслан Бжания подал в отставку.
На фоне протестов в Абхазии возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов страны Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой сообщил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства республики идут на оплату перетока электричества из России.