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Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году

Ведомости

Абхазия попросила Россию бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 г. Об этом рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба.

По его словам, Абхазия еще в октябре направила заявки в Минэнерго России о бесплатном перетоке электроэнергии на 2025 г. в размере 327 млн кВт\ч. Какого-либо подтверждения пока не пришло, уточнил Нанба.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент Абхазии отложил его. Протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуми. 19 ноября президент страны Аслан Бжания подал в отставку.

На фоне протестов в Абхазии возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов страны Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой сообщил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства республики идут на оплату перетока электричества из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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