Российская финансовая помощь Абхазии составит 5,2 млрд рублей в 2025 году

Государственный бюджет на 2025 г. по доходам утвержден в размере 17,35 млрд руб., тогда как по расходам – 17,49 млрд. Дефицит составит 132,5 млн руб., следует из расчетов. Делба заявил, что более 12 млрд руб. при этом приходится на собственные доходы, а 5,2 млрд – на помощь от РФ. Он уточнил, что помощь от России формируется на основе достигнутых договоренностей, соглашений, отраслевых межправительственных договоров. Большая часть российских средств будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии.