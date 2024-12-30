Российская финансовая помощь Абхазии составит 5,2 млрд рублей в 2025 году
Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 г. в первом чтении, передает «Sputnik Абхазия». По словам и. о. министра финансов Владимира Делба, 5,2 млрд руб. составит помощь из России.
Государственный бюджет на 2025 г. по доходам утвержден в размере 17,35 млрд руб., тогда как по расходам – 17,49 млрд. Дефицит составит 132,5 млн руб., следует из расчетов. Делба заявил, что более 12 млрд руб. при этом приходится на собственные доходы, а 5,2 млрд – на помощь от РФ. Он уточнил, что помощь от России формируется на основе достигнутых договоренностей, соглашений, отраслевых межправительственных договоров. Большая часть российских средств будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии.
30 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в ходе новогоднего поздравления российскому президенту Владимиру Путину заявил о намерении Абхазии укреплять отношения с Россией. Гунба отметил, что Абхазия дорожит отношениями с РФ, которые базируются на принципах союзничества и стратегического партнерства. Республика также высоко ценит поддержку, которую оказывает Москва в преодолении энергетического кризиса и в решении других вопросов социально-экономического развития.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.