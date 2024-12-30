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Российская финансовая помощь Абхазии составит 5,2 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 г. в первом чтении, передает «Sputnik Абхазия». По словам и. о. министра финансов Владимира Делба, 5,2 млрд руб. составит помощь из России.

Государственный бюджет на 2025 г. по доходам утвержден в размере 17,35 млрд руб., тогда как по расходам – 17,49 млрд. Дефицит составит 132,5 млн руб., следует из расчетов. Делба заявил, что более 12 млрд руб. при этом приходится на собственные доходы, а 5,2 млрд – на помощь от РФ. Он уточнил, что помощь от России формируется на основе достигнутых договоренностей, соглашений, отраслевых межправительственных договоров. Большая часть российских средств будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии.

30 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в ходе новогоднего поздравления российскому президенту Владимиру Путину заявил о намерении Абхазии укреплять отношения с Россией. Гунба отметил, что Абхазия дорожит отношениями с РФ, которые базируются на принципах союзничества и стратегического партнерства. Республика также высоко ценит поддержку, которую оказывает Москва в преодолении энергетического кризиса и в решении других вопросов социально-экономического развития.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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