Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок ЁляОн проигнорировал три повестки о явке на допрос
Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля, сообщило управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Южной Кореи, передает Yonhap.
Ордер на арест и обыск был выдан 31 декабря. Как отмечает Yonhap, это первый ордер на арест действующего президента в истории страны. Ранее полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены в связи с импичментом.
Юн Сок Ёль был отстранен от должности президента 14 декабря в связи с объявлением военного положения. После него и. о. был назначен премьер страны Хан Док Су. Он также подвергся импичменту после несоблюдения условий оппозиционной партии. Сейчас место и. о. президента занимает вице-премьер Чхве Сан Мок.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.
За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.