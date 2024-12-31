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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Он проигнорировал три повестки о явке на допрос
Ведомости

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля, сообщило управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Южной Кореи, передает Yonhap.

Ордер на арест и обыск был выдан 31 декабря. Как отмечает Yonhap, это первый ордер на арест действующего президента в истории страны. Ранее полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены в связи с импичментом.

Юн Сок Ёль был отстранен от должности президента 14 декабря в связи с объявлением военного положения. После него и. о. был назначен премьер страны Хан Док Су. Он также подвергся импичменту после несоблюдения условий оппозиционной партии. Сейчас место и. о. президента занимает вице-премьер Чхве Сан Мок.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.

За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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