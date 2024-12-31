Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Юн Сок Ёль был отстранен от должности президента 14 декабря в связи с объявлением военного положения. После него и. о. был назначен премьер страны Хан Док Су. Он также подвергся импичменту после несоблюдения условий оппозиционной партии. Сейчас место и. о. президента занимает вице-премьер Чхве Сан Мок.