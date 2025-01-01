Румыния и Болгария обрели полноценное членство в Шенгенской зоне
До этого момента обе страны уже применяли значительную часть Шенгенского законодательства, включая нормы по охране внешних границ и полицейскому взаимодействию. Весной 2024 г. был сделан необходимый шаг – отмена проверок на воздушных и морских границах.
Окончательное решение о полном включении Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство было принято Советом ЕС в декабре 2024 г. Теперь Шенгенская зона объединяет 29 государств с населением свыше 420 млн человек, гарантируя свободу передвижения как гражданам ЕС, так и легально проживающим или временно пребывающим в Евросоюзе иностранцам.
Шенгенское соглашение предусматривает единые правила контроля на внешних границах. При этом страны-участницы сохраняют право временно восстанавливать пограничный контроль в случае серьезных угроз безопасности.
В 2024 г. были приняты новые правила управления Шенгенской зоной, направленные на усиление безопасности и противодействие нелегальной миграции. Эти меры включают расширение полицейского сотрудничества в приграничных регионах и механизмы реагирования на попытки использования мигрантов в политических целях.