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Румыния и Болгария обрели полноценное членство в Шенгенской зоне

Ведомости

С начала 2025 г. Болгария и Румыния обрели полноценное членство в Шенгенской зоне. Как отмечает «Интерфакс», это событие стало кульминацией длительного процесса интеграции, начавшегося с их вступления в Евросоюз.

До этого момента обе страны уже применяли значительную часть Шенгенского законодательства, включая нормы по охране внешних границ и полицейскому взаимодействию. Весной 2024 г. был сделан необходимый шаг – отмена проверок на воздушных и морских границах.

Окончательное решение о полном включении Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство было принято Советом ЕС в декабре 2024 г. Теперь Шенгенская зона объединяет 29 государств с населением свыше 420 млн человек, гарантируя свободу передвижения как гражданам ЕС, так и легально проживающим или временно пребывающим в Евросоюзе иностранцам.

Шенгенское соглашение предусматривает единые правила контроля на внешних границах. При этом страны-участницы сохраняют право временно восстанавливать пограничный контроль в случае серьезных угроз безопасности.

В 2024 г. были приняты новые правила управления Шенгенской зоной, направленные на усиление безопасности и противодействие нелегальной миграции. Эти меры включают расширение полицейского сотрудничества в приграничных регионах и механизмы реагирования на попытки использования мигрантов в политических целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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