Румыния и Болгария обрели полноценное членство в Шенгенской зоне

Окончательное решение о полном включении Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство было принято Советом ЕС в декабре 2024 г. Теперь Шенгенская зона объединяет 29 государств с населением свыше 420 млн человек, гарантируя свободу передвижения как гражданам ЕС, так и легально проживающим или временно пребывающим в Евросоюзе иностранцам.