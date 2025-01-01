Путин поручил провести анализ продвигающих русский язык за рубежом организаций
Президент России Владимир Путин поручил совету по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с МИД РФ провести анализ деятельности образовательных и иных организаций, поддерживающих и продвигающих русский язык за пределами страны. Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Поручения даны по итогам состоявшегося 5 ноября 2024 г. заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Продвижением русского языка за рубежом занимается Россотрудничество. Итоги анализа должны быть представлены с предложениями по систематизации их работы, учитывая геополитические интересы России.
Задачу поручено выполнить советнику президента Елене Ямпольской и министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Срок исполнения – 1 октября 2025 г.