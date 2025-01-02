МИД назвал виновных в прекращении поставок российского газа

19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет. Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. При этом ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн.