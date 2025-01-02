МИД назвал виновных в прекращении поставок российского газаОтветственность несут Вашингтон, Киев и власти в Европе, заявила Захарова
Ответственность за прекращение поставок российского газа лежит на США, властях Украины и государств Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, они пожертвовали благополучием своих граждан «ради финансовой поддержки американской экономики».
«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – пояснила представитель министерства.
Главным бенефициаром передела энергетического рынка и спонсором украинского кризиса Захарова назвала США. Первой жертвой, по ее мнению, стала ФРГ, которая после подрыва «Северных потоков» вынуждена закупать природный газ по высоким ценам и сворачивать крупнейшие производства.
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет. Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. При этом ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн.
Представители украинской стороны неоднократно заявляли, что Киев не планирует продлевать транзитный контракт с «Газпромом». В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил также и президент Украины Владимир Зеленский. 19 декабря он подтвердил эту позицию Киева.