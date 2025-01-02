Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 американских оборонных компаний
Пекин запретил экспорт продукции двойного назначения 28 оборонным подрядчикам США и включил 10 из них в список ненадежных организаций из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом сообщает South China Morning Post.
Этот шаг объяснили поддержанием национальной безопасности и выполнением «международных обязательств, включая нераспространение ядерного оружия», заявило министерство торговли Китая.
В список запрещенных, в частности, попали General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defence.
В 2023 г. в Китае ввели санкции в отношении американских Гудзоновского института (Hudson Institute
В начале августа 2022 г. спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД КНР также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».