В Приднестровье остановились все промышленные предприятия
Глава минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник заявил об остановке всех промышленных предприятий за исключением продовольственных. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приднестровья».
Оболоник назвал нынешнюю ситуацию управляемой, но, если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься.
Он добавил, что государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию. По словам Оболоника, к 5 января будет ясно, сколько энергии потребляет бытовой сектор. Баланс покажет, что можно направить на нужды предприятий.
«РИА Новости» по ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии сообщает, что 12 подконтрольных Кишиневу населенных пунктов, подключенных к сети «Тираспольтрансгаза», остались без газа, центрального отопления и горячей воды.
Газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок в Приднестровье и Молдавии введено чрезвычайное экономическое положение.