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Байден пошутил в начале выступления после теракта в Новом Орлеане

Ведомости

Президент США Джо Байден открыл свое первое публичное выступление в Белом доме после трагедий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе с шутки о себе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выступая на церемонии назначения судей, он сказал: «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился».

Байден сообщил, что ранее провел заседание с представителями оборонных и разведывательных ведомств США в ситуационной комнате Белого дома, где обсуждались последствия теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Президент отметил, что уделил этим вопросам много времени.

Накануне в Лас-Вегасе у отеля Trump International произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck. В результате происшествия погиб водитель, еще семь человек получили ранения.

1 января в Новом Орлеане произошел теракт. Автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. В результате погибли 15 человек, еще 35 получили ранения. Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. После столкновения он вышел из автомобиля и начал стрельбу. Нападавший был ликвидирован полицейскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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