Байден пошутил в начале выступления после теракта в Новом Орлеане
Президент США Джо Байден открыл свое первое публичное выступление в Белом доме после трагедий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе с шутки о себе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Выступая на церемонии назначения судей, он сказал: «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился».
Байден сообщил, что ранее провел заседание с представителями оборонных и разведывательных ведомств США в ситуационной комнате Белого дома, где обсуждались последствия теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Президент отметил, что уделил этим вопросам много времени.
Накануне в Лас-Вегасе у отеля Trump International произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck. В результате происшествия погиб водитель, еще семь человек получили ранения.
1 января в Новом Орлеане произошел теракт. Автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. В результате погибли 15 человек, еще 35 получили ранения. Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. После столкновения он вышел из автомобиля и начал стрельбу. Нападавший был ликвидирован полицейскими.