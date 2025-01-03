Байден пошутил в начале выступления после теракта в Новом Орлеане

1 января в Новом Орлеане произошел теракт. Автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. В результате погибли 15 человек, еще 35 получили ранения. Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. После столкновения он вышел из автомобиля и начал стрельбу. Нападавший был ликвидирован полицейскими.