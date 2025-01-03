Токаев: Россия непобедима, Украина стремится «хотя бы не проиграть»

Токаев в сентябре прошлого года во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, заявил, что Россия непобедима в военном отношении и дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он отметил, что это коснется прежде всего стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт.