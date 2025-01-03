Токаев: Россия непобедима, Украина стремится «хотя бы не проиграть»По его словам, решение конфликта зависит от воли лидеров обеих стран, а также от роли мировых держав
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что конфликт на Украине находится в тупике. Об этом казахстанский лидер рассказал в интервью газете Ana tili.
По его мнению, Россия непобедима с военной точки зрения, а Украина, при поддержке западных союзников, стремится не сдаться или хотя бы не проиграть.
Токаев отметил, что решение этой сложной проблемы зависит от воли лидеров обеих стран, а также от роли мировых держав, включая США. Президент подчеркнул, что Казахстан с самого начала выступал за переговоры и мирное урегулирование конфликта.
Кроме того, Токаев охарактеризовал разговор с Трампом как открытый и продуктивный, отметив, что избранный президент США выразил позитивное отношение к Казахстану. Лидеры обсудили перспективы укрепления казахстанско-американских отношений в сфере торговли, инвестиций и безопасности, несмотря на напряженную международную обстановку.
Токаев в сентябре прошлого года во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, заявил, что Россия непобедима в военном отношении и дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он отметил, что это коснется прежде всего стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт.