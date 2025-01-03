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Токаев: Россия непобедима, Украина стремится «хотя бы не проиграть»

По его словам, решение конфликта зависит от воли лидеров обеих стран, а также от роли мировых держав
Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что конфликт на Украине находится в тупике. Об этом казахстанский лидер рассказал в интервью газете Ana tili.

По его мнению, Россия непобедима с военной точки зрения, а Украина, при поддержке западных союзников, стремится не сдаться или хотя бы не проиграть.

Токаев отметил, что решение этой сложной проблемы зависит от воли лидеров обеих стран, а также от роли мировых держав, включая США. Президент подчеркнул, что Казахстан с самого начала выступал за переговоры и мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, Токаев охарактеризовал разговор с Трампом как открытый и продуктивный, отметив, что избранный президент США выразил позитивное отношение к Казахстану. Лидеры обсудили перспективы укрепления казахстанско-американских отношений в сфере торговли, инвестиций и безопасности, несмотря на напряженную международную обстановку.

Токаев в сентябре прошлого года во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, заявил, что Россия непобедима в военном отношении и дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он отметил, что это коснется прежде всего стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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