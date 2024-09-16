Токаев заявил Шольцу о непобедимости России на поле боя
Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Прежде всего это коснется всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, прибывшим в республику с официальным визитом.
Токаев выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.
«Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – сказал Токаев.
Токаев отметил, что Казахстан имеет с Россией самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. Вместе с тем у Казахстана никогда не было разногласий с Украиной, посольство республики работает в стране.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. Он выразил уверенность, что эти страны уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. По его мнению, бразильское предложение Украине о диалоге с Россией тоже является деструктивным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая, так как Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо.
12 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. По его словам, при таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.