По мере продвижения российских войск по восточному региону Донбасса растет давление на Киев с требованиями начать переговоры с Россией «о земле в обмен на мир». При этом в то время как президент Украины Владимир Зеленский направляется в Соединенные Штаты с «планом победы над Россией» для американского лидера Джо Байдена, будущее руководства США «находится на острие ножа».