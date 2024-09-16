WP: при мирных переговорах на Украине произошел бы госпереворот
Мирные переговоры, включающие территориальные уступки, вызвали бы госпереворот на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на результат опросов.
По данным издания, опросы показывают, что жители Украины не готовы отдавать землю. Особенно это мнение распространено среди военных.
По мере продвижения российских войск по восточному региону Донбасса растет давление на Киев с требованиями начать переговоры с Россией «о земле в обмен на мир». При этом в то время как президент Украины Владимир Зеленский направляется в Соединенные Штаты с «планом победы над Россией» для американского лидера Джо Байдена, будущее руководства США «находится на острие ножа».
«Кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его напарник, сенатор Джей Ди Вэнс, ясно дали понять, что их план окончания войны будет включать в себя уступку территории Украиной», – говорится в материале.
15 сентября Bild со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский в ходе своего визита в США представит мирный план, включающий готовность страны согласиться на прекращение огня на некоторых участках и временную заморозку конфликта. По данным собеседников издания, украинский лидер также попросит разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием.
В 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не станет вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом страны является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, проведение которых невозможно из-за этого документа.
14 июня Путин озвучил условия для урегулирования конфликта. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.
21 июля Зеленский впервые допустил переговоры с Путиным. По его словам, это могло бы произойти на втором саммите мира, «если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России».