Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта

Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронтаОн также попросит разрешить наносить удары по территории РФ дальнобойным западным оружием
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США представит мирный план, который включает готовность страны согласиться на прекращение огня на некоторых участках и временную заморозку конфликта. Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, на встрече Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием. Президент Украины собирается представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.
7 сентября La Repubblica сообщила, что Зеленский работает над новым мирным планом. Президент Украины заявил, что дорожная карта мира в стране будет готова в ноябре.
После начала спецоперации в 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом страны является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, проведение которых невозможно из-за этого документа.
Впервые с момента подписания указа Зеленский допустил переговоры с Путиным 21 июля этого года в интервью «Би-би-си». «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин – какая разница», – сказал он.
Путин назвал условия для урегулирования конфликта на Украине 14 июня. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.