Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта

Впервые с момента подписания указа Зеленский допустил переговоры с Путиным 21 июля этого года в интервью «Би-би-си». «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин – какая разница», – сказал он.