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Зеленский подготовит новый мирный план по Украине для Трампа и Харрис

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский работает над новым мирным планом и хочет представить документ кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом он сообщил в ходе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо, пишет La Repubblica.

«Я подготовил план и хочу поделиться им с действующим президентом США [Джо Байденом], потому что есть некоторые моменты, которые зависят от Америки. Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план и потенциальным кандидатам на пост президента США», – сказал он.

Зеленский сообщил, что дорожная карта мира на Украине будет готова в ноябре. План также планируется представить лидерам стран G7.

15 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить представителю российской стороны свой мирный план. Первый саммит состоялся в Швейцарии 15-16 июня, Россию на мероприятие не пригласили.

После начала спецоперации в 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.

Впервые с момента подписания указа Зеленский допустил переговоры с Путиным 21 июля этого года в интервью «Би-би-си». «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин – какая разница», – сказал он.

Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине 14 июня. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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