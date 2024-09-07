Зеленский подготовит новый мирный план по Украине для Трампа и Харрис
Президент Украины Владимир Зеленский работает над новым мирным планом и хочет представить документ кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом он сообщил в ходе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо, пишет La Repubblica.
«Я подготовил план и хочу поделиться им с действующим президентом США [Джо Байденом], потому что есть некоторые моменты, которые зависят от Америки. Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план и потенциальным кандидатам на пост президента США», – сказал он.
Зеленский сообщил, что дорожная карта мира на Украине будет готова в ноябре. План также планируется представить лидерам стран G7.
15 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить представителю российской стороны свой мирный план. Первый саммит состоялся в Швейцарии 15-16 июня, Россию на мероприятие не пригласили.
После начала спецоперации в 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.
Впервые с момента подписания указа Зеленский допустил переговоры с Путиным 21 июля этого года в интервью «Би-би-си». «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин – какая разница», – сказал он.
Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине 14 июня. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.