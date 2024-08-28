Зеленский посчитал мирный план Китая «политическим заявлением»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта в стране «политическим заявлением». Соответствующее заявление он сделал в интервью бразильской газете O Globo.
«Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди был здесь [в Киеве] два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление», – приводит издание слова главы государства. Зеленский добавил, что план Китая – это «просто что-то на бумаге».
Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.
В июле КНР посетил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Со своим китайским коллегой Ваном И он обсудил урегулирование российско-украинского конфликта. По словам Кулебы, Киев готов говорить с Москвой «на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно». Он добавил, что пока в Киеве таких намерений не видят.