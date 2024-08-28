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Зеленский посчитал мирный план Китая «политическим заявлением»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта в стране «политическим заявлением». Соответствующее заявление он сделал в интервью бразильской газете O Globo.

«Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди был здесь [в Киеве] два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление», – приводит издание слова главы государства. Зеленский добавил, что план Китая – это «просто что-то на бумаге».

Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. 

В июле КНР посетил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Со своим китайским коллегой Ваном И он обсудил урегулирование российско-украинского конфликта. По словам Кулебы, Киев готов говорить с Москвой «на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно». Он добавил, что пока в Киеве таких намерений не видят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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