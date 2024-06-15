В офисе Зеленского заявили о планах представить России мирный план
Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить ей свой мирный план, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Никакого компромисса с независимостью, ни компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Мы ищем возможность представить этот план представителю РФ», – сказал Ермак, добавив, что это может произойти на втором саммите по Украине.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. По информации Федерального совета страны, участие в конференции примут 100 делегаций, в том числе главы 57 государств. Россию на мероприятие не пригласили.
В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.