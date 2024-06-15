В офисе Зеленского заявили о планах представить России мирный план

15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. По информации Федерального совета страны, участие в конференции примут 100 делегаций, в том числе главы 57 государств. Россию на мероприятие не пригласили.